È stato riaperto stamattina il varco d’ingresso al Parco archeologico di Selinunte lato Triscina. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giovanni Lentini, del direttore del Parco e dei rappresentanti delle associazioni “Demetra” e “Progetto Triscina” che avranno in gestione la cura dell’ingresso e dei locali comunali. Per quest’anno il varco sarà aperto a gruppi che praticano il trekking e che vogliono percorrere il sentiero che porta all’area della Malophoros con le bici. Chi vorrà entrare al Parco lato Triscina dovrà mettersi in contatto con CoopCulture che gestisce l’ingresso al Parco di Selinunte. Il sindaco ha assicurato che nei prossimi giorni si riunirà un apposito tavolo di confronto tra la direzione del Parco, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti per programmare e organizzare le future giornate di fruizione del percorso dal lato Triscina. In uno dei locali comunali che si trovano al varco del Parco è stata anche aperta una piccola biblioteca allestita con i libri donati da Marilena Monti.