Due giornate per vivere intensamente i luoghi della cultura: il parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente è una vera immersione in un ambiente incontaminato dove le rovine sono in stretto dialogo con la natura. Sarà un piacere viverlo a Pasqua e Pasquetta e per giunta domenica – prima del mese – sarà a ingresso gratuito. Un’occasione in più per scoprire il Parco, magari in bicicletta fermandosi per osservare le sculture monumentali di Stefano Bombardieri. Sia domenica che lunedì sono anche disponibili le visite guidate di CoopCulture: domenica alle 10.30 Selinunte highlights, un percorso bellissimo e suggestivo con guida turistica che include sia la Collina Orientale, che il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. E alle 11.30 con un archeologo si raggiungerà la Collina Orientale per scoprire i segreti che si celano dietro la costruzione dei templi, dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei. Lunedì sarà sempre disponibile alle 10.30 Selinunte highlights e si aggiunge alle 11.30 una passeggiata tra i templi con la guida turistica che comprende anche il prezioso antiquarium dove sono esposti molti dei reperti scavati a Selinunte.

Il Parco di Selinunte è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, la biglietteria chiude alle 18. Info e prenotazioni: www.coopculture.it

È sempre disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Selinunte e Segesta e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.