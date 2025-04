Due anni fa una campagna di scavo aveva portato alla luce nuove porzioni di quella che fino a quel momento era stata individuata come La casa del Navarca facendo riferimento ad un ricchissimo armatore romano, Eraclio, citato da Cicerone nelle sue Verrine. Gli archeologi oggi avanzano nuove ipotesi e la campagna di scavo riprenderà presto, ma la visita agli straordinari mosaici ritornati alla luce, è comunque un’esperienza bellissima. Si potrà infatti fare sia a Pasquetta (lunedì 21) che venerdì 25 aprile e il 1 maggio alle 10.30: e sarà una visita particolare a doppia voce visto che l’archeologo di CoopCulture sarà affiancato da una guida naturalistica che spiegherà e indicherà le specie botaniche che nel Parco di Segesta hanno trovato un habitat ideale. A luglio 2023 un incendio ha devastato il sito archeologico ma la natura prorompente è riuscita a riprendere il suo spazio e, complici le temperature primaverili, in questi giorni il Parco è veramente un enorme giardino. Al termine della visita, si potrà proseguire in autonomia, sempre sull’Acropoli sud, lungo la “via sacra delle edicole”.

Nel prossimo weekend – sabato 26 e domenica 27 aprile – ritorna invece uno degli appuntamenti più amati della scorsa stagione, il Picnic degli Elymi: una visita guidata dall’archeologo al Tempio dorico che si concluderà con un affascinante déjeuner sur l’herbe, un vero e proprio picnic nel vicino boschetto, gustando prodotti locali a km0.

LE VISITE GUIDATE A SEGESTA. Nel Parco, ognuno potrà seguire il proprio percorso: chi amerà raggiungere il Tempio Dorico – si può utilizzare il nuovo tragitto a gradoni pensato per le famiglie o per chi ha difficoltà a camminare -, chi invece deciderà di salire fino all’antico Teatro, anche con il servizio di navetta; e chi invece seguirà (la domenica di Pasqua, poi il 22, 24, 26 e 27 aprile) alle 10,30 Segesta experience, visita guidata che include il Teatro, l’Agorà e il Tempio dorico, sempre con la navetta. Invece a Pasquetta (poi anche mercoledì 23 e venerdì 25 aprile) alle 12 è disponibile un focus specifico sul Tempio dorico: un archeologo di CoopCulture ne racconterà la storia, i metodi di costruzione e la sua estrema importanza nel territorio. www.coopculture.it.

AUTORE. Redazione