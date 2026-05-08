Venerdì 15 Maggio 2026, a partire dalle ore 08:30 presso lo Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano, si svolgerà la XIII edizione del Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti del territorio nella promozione dei valori della legalità, dello sport e dell’impegno civile.

L’evento, organizzato dall’A.S. Civitas Castelvetrano, coinvolgerà scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in una giornata ricca di emozioni, spettacolo e momenti di riflessione dedicati soprattutto alle nuove generazioni. A presentare la manifestazione saranno Sasà Salvaggio e Alessandro Quarrato, che accompagneranno il pubblico durante tutta la giornata con momenti di intrattenimento e conduzione.

Tra gli ospiti attesi anche i Comici Siciliani, pronti a regalare sorrisi e momenti di leggerezza all’interno di una giornata dal forte valore sociale. Grande spazio sarà dedicato inoltre alle esibizioni artistiche e musicali, con la partecipazione: del Coro DoReMì; della scuola di ballo A.S.D. Dea di Marco Raccuglia, cantante dei Tamuna. Momento particolarmente significativo della manifestazione sarà la presenza di Paolo e Manfredi Borsellino, nipote e figlio del giudice Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia e del sacrificio per la giustizia.

Cuore dell’evento sarà la partita simbolica tra A.S. Civitas Castelvetrano e i Magistrati della Corte d’Appello di Palermo, un incontro che va oltre il semplice risultato sportivo per diventare un forte messaggio di legalità, memoria e partecipazione. La manifestazione sarà aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza. Una giornata di sport, spettacolo e testimonianza civile per ribadire, ancora una volta, che la legalità si costruisce insieme, ogni giorno.