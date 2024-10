Sarà lo scrittore Andrea Di Consoli ad aprire, sabato 5 ottobre, alle 18,30, la terza edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. All’ex convento dei minimi di Castelvetrano verrà presentato «Dimenticami dopodomani», edito da Rubbettino.

Il libro racconta ciò che succede a un uomo quando decide di riconoscere e affrontare tutte le emozioni, anche le più scomode. Quando, consapevole di ciò che è, del tempo che passa, della vita che cambia e del desiderio di afferrare e lasciare andare al contempo, riesce a reinventarsi, a ricominciare, a vivere appieno ciò che il destino potrà riservargli. Una prosa che diventa poesia, uno stile personale, parole che rendono le immagini così nitide da poterle quasi vedere. Un libro sentimentale e viscerale sui disincanti e i fallimenti della «generazione di mezzo».

All’incontro parteciperà la critica d’arte Roberta Tosi. Dialogherà con l’autore, Jana Cardinale. Letture di Sonia Giambalvo. Parte musicale della cantante Silvia Leone accompagnata dai musicisti Franco Giacomarro e Rosario Guzzo. Ad organizzare la manifestazione (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) è l’associazione «Palmosa-Kore».

Chi è Di Consoli Nato in Svizzera nel 1976, Di Consoli è giornalista, scrittore, documentarista e autore radio-televisivo (per la Rai in particolare). Ha scritto romanzi, racconti, poesie, saggi e inchieste.

AUTORE. Redazione