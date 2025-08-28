Formalizzato il rapporto di collaborazione tra l’associazione «Palmosa-Kore» e il Comune di Castelvetrano in vista dalla quarta edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale.

La presidente dell’associazione organizzatrice, Bia Cusumano, ha firmato il protocollo d’intesa che regolerà i rapporti tra il sodalizio e l’amministrazione comunale, che sosterrà economicamente la kermesse. A sottoscrivere l’accordo sono stati il sindaco Giovanni Lentini e l’assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia.

Il Comune metterà a disposizione per gli incontri ancora una volta lo spazio dell’ex convento dei minimi e si farà carico delle spese per la copertura di una serie di servizi. Per farlo userà appositamente il finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando «Città che legge» del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura). Il progetto intercomunale di Patto per la lettura, all’interno del quale vi era anche il «PalmosaFest», è risultato il vincitore nella sezione riservata alla fascia di comuni tra i 50mila e 100abitanti (oltre a Castelvetrano, dell’accordo fanno parte altri sette enti locali trapanesi).

Grande la soddisfazione di Bia Cusumano, che quest’anno torna alla direzione artistica, e di Jana Cardinale. Entrambe hanno voluto ringraziare l’amministrazione comunale per il fattivo sostegno alla quarta edizione del festival, il cui cartellone verrà svelato in un’apposita conferenza il 31 ottobre. (In allegato due foto della firma del protocollo)