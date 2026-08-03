Per la prossima stagione sportiva l’Asd “Volley Gibellina” parteciperà al campionato nazionale di pallavolo serie B. La squadra è stata individuata come migliore squadra di serie C avente diritto al ripescaggio. «È la realizzazione di un sogno in cui abbiamo creduto per tutta la stagione, anche nei momenti difficili, anche quando abbiamo perso qualche battaglia. È il sogno di una squadra, di una società, di una comunità intera», ha detto Lilia Barbiera, presidente dell’associazione. È la prima volta nella storia della città che una squadra di pallavolo di Gibellina giocherà in serie B, anche se per la regolamentazione dei campi da gioco la squadra giocherà dovrà giocare le partite casalinghe “in trasferta” a Salemi.

Ad allenare la formazione saranno Antonio Ragona e Pietro Capo. Intanto è già iniziato il mercato per l’acquisto di giocatori che formeranno la nuova squadra. Tra questi c’è Paolo Cascio, gibellinese, nato sportivamente in città e poi “emigrato” a Foligno dove ha giocato in campionati di serie B e di serie A2. Ora il ritorno nella sua città natìa. La “Volley Gibellina” resta una realtà sportiva importante per la città. È vivo il settore giovanile: la formazione femminile ha vinto il campionato territoriale provinciale e a Gibellina sono state ospitate le finali regionali under 13.