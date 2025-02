Si è concluso con successo il torneo di palla rilanciata organizzato dall’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo”. L’evento, che si è svolto nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “Vito Pappalardo”, ha regalato momenti di gioia e sana competizione agli studenti partecipanti.

A trionfare nella finale sono stati gli alunni della classe 5^B del plesso Capuana, che, grazie al loro impegno e al lavoro di squadra, hanno conquistato la vittoria e innalzato con orgoglio la coppa di campioni. I giovani atleti hanno dimostrato grande determinazione e spirito sportivo, guadagnandosi l’ammirazione e gli applausi del pubblico presente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto educativo promosso dall’ Istituto, volto a valorizzare l’attività sportiva come strumento di crescita personale, collaborazione e rispetto reciproco. “Questi eventi non sono solo un’occasione per divertirsi, ma anche per imparare l’importanza di lavorare insieme e affrontare le sfide con entusiasmo,” ha sottolineato la dirigente scolastica.

La giornata si è conclusa con festeggiamenti e sorrisi, lasciando nei cuori degli studenti il ricordo di un’esperienza indimenticabile. Complimenti alla 5^B del plesso Capuana per il meritato trionfo!

AUTORE. Redazione