Individuare le aree idonee e non idonee per le fonti di energia rinnovabile e verificare se, in provincia di Trapani, gli impianti già realizzati sono o meno in linea con gli obiettivi di sicurezza ed efficienza energetica previsti dalle direttive europee e dalle leggi nazionali. A chiederlo alla Regione Siciliana è l’associazione “Codici ambiente” che ha partecipato all’ultimo consiglio comunale aperto che si è svolto a Castelvetrano. «Forse proprio ora le società che operano nel settore, che gestiscono capitali ingenti, si attiveranno ancor più per portare avanti progetti ancora incompiuti in quanto la nuova normativa potrebbe penalizzarli – scrive “Codici ambiente” – da qui la nostra sollecitazione agli organi preposti a intervenire urgentemente per evitare l’aggravarsi ulteriore della situazione ambientale che potrebbe diventare catastrofica anche con gravissimo danno per l’economia del territorio».