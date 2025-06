Una giornata di mare è stata interrotta dal forte rumore di una pala meccanica. E’ successo lo scorso sabato in uno dei luoghi più incontaminate del litorale tra Marinella di Selinunte e Porto Palo, la spiaggia del “Casello 11”. Il fatto ha destato particolare attenzione perché l’area dove era in azione il mezzo pesante rientrava nella Riserva Naturale Foce del fiume Belice e dune limitrofe, un territorio costiero di eccezionale interesse naturalistico, esteso per circa 5 km. Un’area protetta caratterizzato da un importante ambiente umido ricco di vegetazione ripariale e palustre e luogo di sosta e nidificazione per molte specie di uccelli. Il mezzo pesante pare abbia fatto accesso da un varco nei pressi della strada per spianando un terreno poco distante dalla battigia. Alcuni bagnanti hanno segnalato l’accaduto ed i lavori sono stati subito interrotti.

AUTORE. Redazione