Metà degli anni ’80: l’allora padre agostiniano Robert Prevost – oggi Pontefice – è insieme a un gruppo di confratelli presbiteri e, in giro per la Sicilia, fa tappa anche al Parco archeologico di Selinunte. La fotografia che lo ritrae insieme ad altri 6 confratelli (lui è quello che indossa la camicia azzurra) è stata resa pubblica da padre Giovanni Lenzi, agostiniano anche lui, durante un docufilm sul Papa trasmesso da Vatican News. Padre Lenzi, erroneamente, scambia il tempio E di Selinunte per i templi di Agrigento. Tra le foto che ha fatto vedere c’è stata questa fatta sul laterale del tempio E che ha richiamato l’attenzione di Nino Centonze di Castelvetrano. Padre Lenzi è stato compagno di seminario di padre Prevost.