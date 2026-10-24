I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due soggetti di 59 e 28 anni sorpresi a detenere 10 piante di canapa indica in vaso dell’altezza di un metro circa e altra droga pronta allo spaccio. I militari dell’Arma passando nei pressi dell’abitazione sita in una contrada marsalese, hanno avvertito un forte odore di marijuana e pertanto decedevano di eseguire una perquisizione presso l’appartamento alla ricerca di sostanza stupefacente. All’esito dell’attività sono state rinvenute 10 piante di marijuana in vaso in piena fioritura alte circa 1 mt., 47 gr. di marijuana e 63 gr. di hashish pronti allo spaccio, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e fertilizzanti.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri mentre padre e figlio, a seguito dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.