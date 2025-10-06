Ottobre è il mese della prevenzione della vista, un’iniziativa promossa a livello nazionale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute oculare. In occasione di questo appuntamento, il negozio Maxoptical, situato in via Mannone 93 a Castelvetrano, propone per tutto il mese test visivi gratuiti per adulti, anziani e bambini. Perché controllare la vista è fondamentale? La vista è uno dei sensi più preziosi, eppure spesso viene trascurata. Disturbi come miopia, ipermetropia, astigmatismo o presbiopia possono insorgere in modo graduale, rendendo difficile accorgersene finché non interferiscono con la vita quotidiana. Sintomi come mal di testa frequenti, difficoltà nella lettura, affaticamento visivo al computer o calo dell’attenzione nei bambini sono spesso legati a problemi visivi non diagnosticati.

Un semplice test visivo può rivelare la presenza di difetti di refrazione o altri disturbi che, se trattati in tempo, possono essere corretti facilmente migliorando significativamente la qualità della vita.

👦 Anche i più piccoli vanno controllati

La prevenzione inizia fin da piccoli. In età scolare, una visione non corretta può influire negativamente sull’apprendimento, sulla postura e sulla capacità di concentrazione. Per questo, Maxoptical invita anche i genitori a portare i propri figli per un controllo gratuito, in un ambiente accogliente e con personale qualificato.

👓 Un’opportunità per tutti

Il test visivo gratuito offerto da Maxoptical non comporta alcun impegno all’acquisto: si tratta di un gesto concreto di attenzione verso la salute visiva della comunità. In negozio, grazie alla professionalità dello staff e all’utilizzo di strumentazioni moderne, ogni cliente riceverà una consulenza personalizzata e, se necessario, verrà guidato nella scelta della soluzione ottica più adatta.

Maxoptical si trova a Castelvetrano, in via Mannone 93. Per prenotare il tuo test visivo gratuito basta chiamare il numero 0924 907359, oppure inviare un messaggio tramite le pagine social e sito web www.maxoptical.it. Non aspettare che la vista peggiori: ottobre è il mese giusto per prenderti cura dei tuoi occhi. Passa da Maxoptical e approfitta di questa iniziativa dedicata alla tua salute visiva.