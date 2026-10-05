Per tutto il mese di ottobre, da Maxoptical a Castelvetrano è possibile prenotare un test visivo gratuito. L’iniziativa rientra nel Mese della Vista, promosso insieme alla Commissione Difesa Vista. La vista è il senso che usiamo di più e a cui pensiamo di meno. Leggiamo, guidiamo, lavoriamo al computer e scorriamo lo smartphone per ore, dando per scontato che i nostri occhi tengano il passo. Eppure molti difetti visivi si sviluppano in modo lento e silenzioso: il cervello si adatta, e ci si accorge del problema solo quando è già evidente.

Ottobre è il mese dedicato proprio a questo: ricordarsi degli occhi prima che siano loro a chiedere attenzione.

Un controllo periodico è il modo più semplice per scoprire un difetto visivo prima che diventi un disagio. Miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia spesso non danno sintomi netti: si vede “abbastanza bene”, ma con uno sforzo continuo che stanca.

Vedere bene non è solo una questione di comfort. Una vista corretta incide sulla sicurezza alla guida, sul rendimento a scuola e al lavoro, sulla concentrazione e persino sull’umore. Nei bambini, un difetto non corretto può essere scambiato per distrazione o scarso interesse nello studio.

Il test visivo misura la capacità di vedere da lontano e da vicino e verifica come lavorano insieme i due occhi. È rapido, non invasivo e permette all’ottico di consigliare la soluzione più adatta: occhiali, lenti a contatto o semplicemente un nuovo controllo più avanti. Se emergono elementi che meritano un approfondimento, l’ottico indirizza dal medico oculista.

Alcuni disturbi quotidiani possono indicare che è il momento di un controllo:

mal di testa frequenti, soprattutto a fine giornata o dopo aver letto;

occhi stanchi, arrossati o che bruciano dopo ore davanti a uno schermo;

difficoltà a leggere da vicino, con la tendenza ad allontanare il telefono o il giornale;

visione sfocata da lontano, ad esempio nel leggere i cartelli stradali;

fastidio alla guida notturna, con aloni intorno alle luci;

abitudine a strizzare gli occhi per mettere a fuoco.

Nessuno di questi segnali va ignorato, anche se compare solo ogni tanto.

Chi porta già occhiali o lenti a contatto dovrebbe verificare periodicamente che la correzione sia ancora adeguata: la vista cambia nel tempo, e una lente non più aggiornata affatica gli occhi.

Per tutto ottobre Maxoptical, “il tuo ottico di fiducia”, offre il test visivo gratuito a chiunque voglia controllare la propria vista. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Commissione Difesa Vista e con gli ottici optometristi iscritti all’Albo.

Il controllo viene eseguito da professionisti qualificati, con strumentazione dedicata, e non comporta alcun obbligo di acquisto. Al termine, l’ottico spiega l’esito del test e, se serve, propone le soluzioni più adatte alle esigenze di ciascuno.

L’iniziativa è valida fino al 31 ottobre. Un controllo oggi può evitare tanti piccoli fastidi domani: ottobre è il momento giusto per prendersi cura dei propri occhi.