L’equipaggio del Guardacoste 120 “Calabrese” della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Porto Empedocle, la notte scorsa, ha scoperto e sequestrato un’imbarcazione a vela diretta verso le coste di Mazara del Vallo, con a bordo otto migranti. Dopo l’abbordaggio militari delle Fiamme gialle hanno identificato un cinquantenne tunisino come proprietario e conduttore dell’imbarcazione, che è stato arrestato, Nascosti sottocoperta c’erano otto migranti che sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo e affidati al dispositivo interforze e sanitario, prima di essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani. Tutti i migranti sono stati denunciati per ingresso irregolare in Italia, mentre la barca a vela è stata sequestrata.