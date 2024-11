Domenica 24 novembre si è svolta a Catania la prima fase del campionato regionale Federkombat di Kickboxing , valevole per la qualificazione alla nazionale italiana. Un tatami di 550 atleti partecipanti su cui il Team Marino ha portato 12 dei suoi allievi. Tutti si sono qualificati per la fase successiva con 7 ori, 2 argenti e 3 bronzi. I maestri Vito e Cesare Marino si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti. Continua la preparazione atletica per trovarsi pronti ad affrontare la fase successiva. Intanto parteciperanno ad una gara a livello internazionale che si terrà a Milano il 30 novembre nonché l’unica federazione riconosciuta dal Coni

AUTORE. Redazione