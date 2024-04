Sino a stamattina c’era un solo ascensore funzionante per il pubblico e, per giunta, piccolo di capienza. L’amara sorpresa è toccata farla alle persone che si sono recate presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Dei tre ascensori disponibili per il pubblico, fino a stamattina, ne funzionava solo uno solo che, a pian terreno, si trova alle spalle della stanza affidata al Tribunale per i diritti del malato. Degli altri due ascensori che si trovano all’ingresso, uno è fuori uso da mesi mentre l’altro da ieri non ha funzionato più.

Stamattina i tecnici sono intervenuti e hanno riparato il guasto. Come è facile immaginare, stamattina presto davanti l’unico ascensore che funzionava si sono create file d’attesa anche con persone su sedia a rotelle. Nell’intero immobile altri due ascensori si trovano nella zona del pronto soccorso ma sono dedicati al trasporto di ammalati nell’area d’emergenza e al complesso operatorio. Quello che succede è legato al fatto che gli ascensori sono vecchi decenni e c’è anche la difficoltà di recuperare pezzi di ricambio. Perché l’Asp Trapani non ha mai pensato di sostituire tutti gli impianti con quelli tecnologicamente più nuovi?

AUTORE. Redazione