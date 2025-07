Prosegue il rischio di emergenza idrica per l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La rottura di una pompa sommersa che alimenta le vasche di accumulo che riforniscono l’intero nosocomio sta mettendo in difficoltà l’approvvigionamento idrica dell’intero ospedale. La pompa non è stata ancora riparata e il Dipartimento regionale della protezione civile ha attivato già dalla scorsa settimana un piano per rifornire in emergenza le vasche dell’ospedale. In attività, giorno e notte, ci sono i mezzi del Noe di Castelvetrano e stamattina in supporto è anche arrivato una ulteriore autobotte di 14.000 metri cubi d’acqua di un’associazione di protezione civile di Sambuca di Sicilia.

AUTORE. Redazione