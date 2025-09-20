L’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano va valorizzato e non declassato. È quello che chiede l’associazione “Codici” con un documento inviato ai vertici regionali. Negli ultimi anni, nonostante le promesse di potenziamento, l’ospedale ha visto chiudere reparti fondamentali come pediatria, ginecologia, ostetricia e ortopedia. «Il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione – c’è scritto nel documento – e non può essere sacrificato a logiche politiche o di bilancio. Depotenziando Castelvetrano si penalizzano migliaia di cittadini delle province di Trapani, Agrigento e Palermo, costretti a spostarsi per ricevere cure urgenti e specialistiche». Per Codici l’ospedale di Castelvetrano ha tutte le caratteristiche per essere classificato presidio di primo livello e bacino interprovinciale o presidio ospedaliero strategico. “Codici” chiede che venga riattivato il pieno utilizzo delle 4 sale operatorie, il rafforzamento del pronto soccorso, cardiologia, rianimazione, oncologia ed ematologia. Intanto gli occhi sono puntati sul nuovo piano della rete ospedaliera, tutt’ora al vaglio degli organi regionali.
AUTORE. Redazione