L’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sempre più abbandonato. A denunciarlo è il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle: «L’ospedale è stato progressivamente sempre più depauperato nell’offerta sanitaria a causa dell’inerzia e dell’incapacità della Regione Siciliana e dell’Asp Trapani», scrive in una nota il gruppo territoriale. La notizia della riduzione dei posti letto per l’ospedale di Castelvetrano – da 122 a 112 – è stato considerato un ulteriore “colpo” per il nosocomio castelvetranese. «La progressiva chiusura di reparti, la cronica mancanza di personale sanitario, le attrezzature obsolete e l’assenza di servizi essenziali rappresentano una ferita profonda per un’intera comunità, che ogni giorno è costretta a combattere contro disservizi, disorganizzazione e totale abbandono istituzionale – scrivono nella nota – riteniamo inaccettabile che nel 2025, cittadini di un territorio come Castelvetrano debbano spostarsi anche di decine di chilometri per un semplice esame o per ricevere cure urgenti».

E nella nota aggiungono: «Il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, viene quotidianamente calpestato da chi dovrebbe garantirlo. La responsabilità politica è chiara: il governo Schifani e l’assessore alla salute, invece di intervenire con misure concrete, continuano a ignorare le richieste dei cittadini e degli operatori sanitari, lasciando il territorio nel degrado. Si tratta di un vero e proprio fallimento politico e amministrativo. Ora basta».

AUTORE. Redazione