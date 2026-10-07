L’impianto di condizionamento è obsoleto e non funziona come dovrebbe e l’Asp Trapani corre ai ripari per climatizzare alcuni ambienti dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Con un impegno di 27.848,05 euro sono stati predisposti interventi in urgenza per collocare alcune pompe di calore nei reparti di Oncologia e Medicina. Lavori per i quali, tenendo conto della struttura dell’ospedale, è stato necessario intervenire sulle opere murarie, col passaggio dei tubi all’interno. Per questo è stato necessario l’intervento della “Edisal Group” di Castelvetrano.