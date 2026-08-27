Un potenziamento dell’impianto di climatizzazione dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. È quello che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sta effettuando al presidio ospedaliero, a cominciare dal reparto di Oncologia posto al quinto piano della struttura.

L’impianto di climatizzazione, attualmente funzionante, è già stato oggetto di alcuni interventi nel corso degli ultimi mesi: sono state sostituite le Unità di Trattamento Aria, fondamentali per il corretto ricircolo e filtraggio del microclima interno. Adesso, in attesa di effettuare la seconda parte dell’intervento, per il quale si rende necessario il fermo totale dell’impianto, l’Asp ha predisposto l’installazione di alcuni split che garantiscono il corretto microclima nei reparti, a cominciare dall’Oncologia. A seguire, si procederà con gli altri reparti, con l’obiettivo di garantire standard elevati di comfort e sicurezza all’interno del presidio ospedaliero, proseguendo senza sosta nel piano di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche.