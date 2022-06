Tre soli medici in reparto che devono garantire la turnazione e ora gli è stato anche chiesto di effettuare alcuni turni nell’area d’emergenza. È la paradossale situazione dell’Unità operativa di Medicina interna dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano che ora, nero su bianco, è finita in una lettera a firma di Caterina Tusa, Segretario generale Fp-Cgil, inviata ai vertici dell’Asp Trapani. In indirizzo c’è il Commissario straordinario Paolo Zappalà ma ci sono anche Gioacchino Oddo (Direttore sanitario) e Sergio Consagra (Direttore amministrativo). Secondo quanto scrive la Cgil «manca la previsione in turno del medico reperibile e la distribuzione dei turni risulta inadeguata rispetto al fabbisogno».