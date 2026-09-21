Il castelvetranese Davide Di Maio ha vinto il secondo posto nella categoria “Runabout F1” ai campionati italiani di moto d’acqua Fim 2026. Il primo posto della categoria è andato a Pierpaolo Terreo, terzo, invece, a Manuel Reggiani. Nella Runabout F2 podio a Stefano Castronovo, Nicola Cabras e Michele Marras. Le gare di campionato italiano si sono svolte nelle acque di Fiumicino, su iniziativa dell’Asd “Cast Sub Roma 2000” sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, della Regione Lazio e del Coni Lazio. Come ultimo appuntamento del calendario agonistico nazionale 2026, in acqua si sono ritrovati i protagonisti delle diverse specialità della moto d’acqua italiana. «È un risultato straordinario, frutto di sacrifici, passione, disciplina e amore per lo sport», commenta Di Maio. Questo Grand Prix Fiumicino Aquabike non è stato soltanto una manifestazione agonistica. La tre giorni si è aperta con una grande iniziativa dedicata alle nuove generazioni, che ha coinvolto circa 400 studenti degli istituti scolastici del territorio. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della motonautica, le moto d’acqua, le attrezzature e l’organizzazione di una competizione nazionale, attraverso un percorso dedicato allo sport, alla sicurezza, alla responsabilità e alla cultura del mare.