Fogli di via obbligatori, avvisi orali, Daspo e ammonimenti. Sono queste le misure di prevenzione messe in atto nei mesi di febbraio e marzo dal Questore di Trapani Salvatore La Rosa con il personale della Divisione anticrimine della Questura. In particolare il Questore ha emesso: 19 avvisi orali, 6 fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nei confronti di altrettanti soggetti che avendo commesso reati nel territorio della provincia non vi potranno far ritorno in per tre anni, 2 provvedimenti di “divieto di accesso ai pubblici locali” a due persone che furono protagonisti di un grave episodio delittuoso commesso con uso di armi da sparo il 9 marzo scorso a Trapani. Per tre anni i due soggetti non potranno accedere e stazionare vicino ai locali di pubblico intrattenimento della provincia di Trapani. Il questore ha emesso anche 2 Daspo sportivi e 2 ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi responsabili di condotte di stalking e di maltrattamenti nei confronti delle compagne o mogli conviventi.

AUTORE. Redazione