Sarà vietato ai tifosi della provincia di Agrigento l’ingresso al campo sportivo “Paolo Marino” di Castelvetrano dove domenica 22 febbraio si disputerà la partita Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca. Il provvedimento è del prefetto di Trapani Daniela Lupo, adottato dopo aver sentito il questore Giuseppe Felice Peritore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Le motivazioni sono legate al fatto che tra le due tifoserie c’è rivalità e agli scontri già successi negli anni addietro. Nel 2023 due tifosi dello Sciacca venne imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del luogo di dimora 10 minuti dopo l’inizio e 10 minuti prima della fine di ogni partita. Era successo uno scontro con la tifoseria della Folgore, con l’intervento delle Forze dell’ordine.