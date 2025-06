Successo di pubblico al Parco archeologico di Selinunte per il concerto delle orchestre sinfoniche giovanili della Sicilia occidentale. Il concerto era inserito nella 77a stagione lirico-sinfonica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese ed è stato organizzato per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell’orchestra Simon Bolivar, emblema del rivoluzionario modello pedagogico “El Sistema”, ideato in Venezuela da José Antonio Abreu. Il concerto ha messo le basi per la costituzione di una grande orchestra giovanile siciliana. A dirigere il concerto a Selinunte è stato il maestro Andrea Ferrante. Le orchestre che sono esibite sono: Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, Istituto Magistrale Statale “R. Margherita” di Palermo, Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento e I.I.S.S. “Don G. Colletto” di Corleone.