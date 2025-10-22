Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Compagnia di Mazara del Vallo – ha visitato la Compagnia di Mazara del Vallo. Accompagnato dal comandante provinciale e della locale Compagnia, il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni (anche di Mazara Due e Campobello) e della centrale operativa. Il Generale ha incontrato i militari che, nei giorni scorsi, hanno preso parte all’operazione che ha portato all’arresto di 18 persone del quartiere Mazara Due che sarebbero stati protagonisti di un narcotraffico di eroina, cocaina-crack, hascisc e marijuana mediante un “piazza di spaccio” in un appartamento nel quartiere periferico di Mazara. Il Generale, al termine della visita in città, ha incontrato anche il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.AUTORE. Redazione
|22 Ottobre 2025
|Redazione
