Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Compagnia di Mazara del Vallo – ha visitato la Compagnia di Mazara del Vallo. Accompagnato dal comandante provinciale e della locale Compagnia, il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni (anche di Mazara Due e Campobello) e della centrale operativa. Il Generale ha incontrato i militari che, nei giorni scorsi, hanno preso parte all’operazione che ha portato all’arresto di 18 persone del quartiere Mazara Due che sarebbero stati protagonisti di un narcotraffico di eroina, cocaina-crack, hascisc e marijuana mediante un “piazza di spaccio” in un appartamento nel quartiere periferico di Mazara. Il Generale, al termine della visita in città, ha incontrato anche il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.