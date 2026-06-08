Open day dei locali ristrutturati di Casa Santa (ex Seminario vescovile estivo), giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 10, e per tutta la giornata, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo. Oggi sede della Caritas diocesana, Fondazione San Vito e centro “Operatori di pace”, i tre piani sono stati oggetto di un intervento di ristrutturazione che è stato completando, ridando una nuova veste all’intera struttura. Per l’occasione è stata organizzata un’intera giornata in cui, oltre che visitare i locali, si potranno conoscere da vicino le attività che durante l’anno vengono svolti all’interno. Si inizierà di mattina (ore 10) col laboratorio di cous cous con le donne tunisine del “Progetto donna”. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3760912244. Dalle ore 15 spazio a “Voci del mediterraneo” (ragazzi) col laboratorio di manipolazione creativa e caccia al tesoro della pace, al centro “Vivi la vita” (anziani) col laboratorio di busiate, al turismo rurale “Al Ciliegio” (di Salemi, bene confiscato alla mafia e gestito dalla Fondazione) con degustazione di cassatelle e alla sezione “Unitalsi” col laboratorio creativo. Dalle ore 16 presentazione delle attività del “Progetto donna” con Angela Leone (canto), Ester Rizzo (libri) e Luana Rondinelli (teatro).

Alle ore 18 inaugurazione dei locali ristrutturati col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. A seguire, nella chiesa attigua, riflessioni sulla pace con monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Alessandra Morelli, già funzionaria Unhcr. Alle ore 20 momento conviviale e a seguire concerto con Giuseppe Sinacori, Gloriana Ripa, la band Marsa Allah e l’associazione “Jasmine del Mediterraneo”. Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 15, saranno anche presenti operatori sanitari dell’Asp Trapani con uno sportello per poter prenotare gli screening oncologici gratuiti (mammella, cervice uterina e colon retto).