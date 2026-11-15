Porte aperte alla cultura e alla comunità per la scuola secondaria di I grado “Pardo” di Castelvetrano. Martedì 17 novembre, a partire dalle ore 16,30 (con accoglienza dalle 16), l’auditorium del plesso della “Ruggero Settimo” di Castelvetrano ospiterà l’Open day dedicato all’anno scolastico 2026/2027. L’evento è organizzato con la delegazione locale del Fai, guidata da Graziella Zizzo e sarà l’occasione di restituire al pubblico il risultato del laboratorio svolto in collaborazione col Fai. Attraverso la metodologia del peer tutoring, gli allievi delle terze classi medie hanno guidato i piccoli compagni delle quinte primarie in un viaggio alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni identitarie della cittadina. Nel corso del pomeriggio i giovani studenti saranno i veri protagonisti, restituendo al pubblico il frutto del lavoro svolto attraverso cinque laboratori tematici: apprendisti ciceroni, cucina, arte, musica e danza. «L’iniziativa punta a riaffermare l’istituto come presidio vivo di crescita, relazione e radicamento civico», ha commentato il dirigente scolastico Vania Stallone.