“Open day” all’istituto comprensivo “Lombardo-Radice” di Castelvetrano che, per due giorni, ha aperto le porte alla città. L’open day si è svolto nella scuola Primaria dei plessi “Lombardo”, “Radice” e “Verga”. L’iniziativa si è ripetuta presso la scuola dell’infanzia con la festa d’autunno. L’occasione è servita per far conoscere cosa si fa all’interno dei plessi: dai laboratori, alle metodologie adottate, alle innovazioni. I genitori si sono approcciati curiosi verso la scuola, così come hanno fatto i futuri studenti, anche quelli più piccoli.