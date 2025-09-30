“Come colleghi di giubba ci stringiamo al dolore della famiglia e portiamo avanti questa raccolta in segno di vicinanza alla moglie che si trova in dolce attesa”. L’iniziativa solidale su GoFundMe in memoria di Leonardo Leone, il giovane poliziotto di Calatafimi morto a causa di un malore a soli 31 anni, ha raccolto in poco più di una settimana 31mila euro. “Ragazzo onesto e buono, collega affidabile e amico leale. Troppo presto per essere pronti a separarci da te. Saresti stato un papà meraviglioso”, scrivono i colleghi.

“Alla fine hai voluto compiere un ultimo atto di generosità e solidarietà verso il prossimo: donare parte di te a chi ne aveva tanto bisogno”, aggiungono, in riferimento alla scelta di donare gli organi. “Da lassù – concludono – veglia su di noi ed illumina il cammino della tua famiglia”. Le 1.200 donazioni arrivate sulla piattaforma daranno un supporto alla compagna per il futuro del bambino che darà alla luce. È possibile contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/in-memoria-del-caro-amico-e-collega-leonardo-leone