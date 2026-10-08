L’assistenza domiciliare degli ammalati è uno degli aspetti che riguarda la sanità italiana. Spesso il paziente, in condizioni complesse legate a malattie, non può lasciare il domicilio e diventa necessario garantire un’assistenza a 360 gradi. Quello della gestione domiciliare delle malattie complesse e della malattia oncologica avanzata è il focus su cui per due giorni – domani venerdì 9 e sabato 10 ottobre – si confronteranno medici ed esperti del settore nella seconda edizione di “Ma.R.E. Mediterranean congress” che si terrà al Mahara hotel. L’idea è stata di Gianluca Spanò, mentre presidente del congresso è il chirurgo Pietro Fazio. L’assistenza domiciliare, dunque, implica aspetti come quelli della medicina generale, ospedale, territorio e richiede una collaborazione tra pubblico e privato per garantire un elevato standard qualitativo. Nella due giorni di confronto a Mazara del Vallo si affronteranno tematiche legate strettamente all’assistenza sanitaria: dal concetto di rete in sanità al ruolo dei privati, al ruolo della biologia nella diagnosi e follow up del paziente complesso, alla terapia del dolore. La mattinata di sabato 10 ottobre, invece, sarà dedicata ai tumori, con focus specifici sul cancro al colon-retto, alla mammella, al pancreas, al polmone, alla vescica.