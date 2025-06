Prima l’avrebbe uccisa a colpi di coltello e poi si sarebbe suicidato forse buttandosi dal terrazzo nel cortile interno. Sarebbe questa la prima dinamica dell’omicidio-suicidio avvenuto stamattina in via IV Aprile a Castelvetrano. Si iniziano ad apprendere i primi particolari di cosa sia successo a pochi passi dal centro della città. Francesco Campagna avrebbe ucciso la moglie Mary Bonanno in un momento in cui all’interno della palazzina non vi era nessun’altra persona. Una delle tre figlie, infatti, vive ancora con la coppia ma stamattina non era a casa. Al secondo piano della palazzina vive, invece, una zia dell’omicida che, in questi giorni, si trova dalla figlia a Marsala. L’uomo era infermiere a Villa Sofia a Palermo, mentre la donna era un’insegnante Asacom presso l’istituto “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione