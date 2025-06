Dopo la fiaccolata di ieri sera, una veglia di preghiera per Mary Bonanno è stata organizzata nella parrocchia Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano per domani sera (venerdì) alle 21, dopo l’arrivo della salma in chiesa. L’iniziativa è stata del parroco don Rino Randazzo. I funerali della signora uccisa dal marito Francesco Campagna venerdì scorso, saranno celebrati sabato alle ore 10. I funerali di Campagna, invece, non sono stati ancora decisi. Intanto nella giornata di oggi saranno completate le autopsie sui corpi dei due coniugi presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

AUTORE. Redazione