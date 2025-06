Due colpi in testa con una grossa chiave inglese e 35 coltellate inferte al petto di Mary Bonanno. E’ questo l’esito dell’autopsia sul corpo della donna uccisa dal marito Francesco Campagna che è stata compiuta ieri presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Così come racconta il Giornale di Sicilia oggi in edicola la donna avrebbe provato a fuggire dopo la presumibile discussione col marito. I medici legali hanno riscontrato alcune fratture al femore e alla mandibola. Intanto la salma della donna arriverà questa sera alle ore 19 nella parrocchia Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano e dalle ore 21 si terrà una veglia di preghiera. La salma, per volere della famiglia, sarà tumulata al cimitero dei Rotoli di Palermo. Sul corpo di Francesco Campagna, su disposizione della procura di Marsala, sarà effettuata anche l’autopsia in questi giorni. Al momento non si conoscono i dettagli di quando verrà – e se verrà – celebrato il funerale.

AUTORE. Redazione