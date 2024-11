Il gup del Tribunale di Marsala Matteo Giacalone ha condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione, per omicidio colposo, il 36enne Gaspare Favara di Castelvetrano (difeso dall’avvocato Massimo Mattozzi) per la morte accidentale di Vincenzo Favoroso, l’ex capo degli ultras della Folgore di Castelvetrano. La vittima era deceduta il 26 novembre del 2020 con un colpo esploso da un fucile con le canne mozzate durante una serata tra amici in un casa nel centro di Castelvetrano. Il cadavere era stato ritrovato il giorno dopo in un luogo diverso da dove era avvenuto l’incidente. Il gip ha condannato a pene comprese tra quattro e dieci mesi altri altri nove imputati accusati, a vario titolo, di omissione di soccorso, occultamento di cadavere, ricettazione e detenzione di armi e favoreggiamento. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato.

AUTORE. Redazione