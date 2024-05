La Corte d’Assise di Trapani ha deciso di dare l’incarico al medico Gaetano Vivona per effettuare una perizia psichiatrica su Ernesto Favara, l’uomo di Selinunte in carcere accusato di aver ammazzato la propria moglie Maria Amatuzzo il 24 dicembre 2022 nella propria casa a Marinella di Selinunte. Ieri in udienza è stato ascoltato il perito di parte della difesa di Favara, il medico Lorenzo Messina. Il consulente ha ribadito che Favara (difeso da Margherita Barraco e Giuseppa Etiopia) avrebbe agito con una «reazione abnorme psicogena esplosiva a corto circuito in soggetto diabetico e in trattamento dialitico per insufficienza renale». Il pubblico ministero ha chiesto alla Corte la nomina di un consulente, la difesa si è opposta e il presidente della Corte Vincenzo Agate ha rigettato la richiesta del pm in quanto tardiva. Il consulente Gaetano Vivona dovrà accertare la capacità di intendere e di volere del Favara al momento della commissione dei fatti.

