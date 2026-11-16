Domenica 22 novembre 2026, alle ore 17:00, il Teatro Selinus di Castelvetrano ospiterà l’inaugurazione di “Ombra e Rinascita – Dal buio alla luce”, mostra personale dell’artista A.C., che sceglie di presentarsi al pubblico solo con le proprie iniziali. L’esposizione, a

cura di Giorgia D’Ambrosio, sarà visitabile fino al 28 novembre 2026.

L’iniziativa è promossa dall’associazione CO.TU.LE.VI., impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza, insieme all’associazione Palma Vitae, a sostegno della donna. Gode del patrocinio del Comune di Castelvetrano, espresso grazie all’impegno e all’opera dell’assessore Rosalia Ventimiglia.

La mostra nasce con uno scopo preciso: sensibilizzare l’intera comunità su un tema che riguarda tutti, parlando un linguaggio semplice e diretto, quello delle immagini. Non è pensata per un pubblico di esperti, ma per cittadini, famiglie e studenti, che potranno attraversare un percorso fatto di colori, simboli ed emozioni.

Il titolo, “Ombra e Rinascita”, indica la direzione del cammino. Le opere seguono un filo che va dal buio alla luce, e lasciano a ciascun visitatore il compito di scoprirlo, tela dopo tela. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.