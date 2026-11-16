Non compassione, non pietismo, ma rispetto, diritti, opportunità e riconoscimento del valore di ogni persona. È questo il messaggio emerso dal galà dell’abilismo, organizzato all’auditorium “Mario Caruso” di Mazara del Vallo, trasformando un momento di incontro e confronto in un’importante occasione di riflessione sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale. A organizzarlo sono state le associazioni “Abilmente Uniti odv”, presieduta da Valery Pellicane, insieme al “Progetto Madres” e al “Teatro Libero” di Castelvetrano, diretto dal regista castelvetranese Giacomo Bonagiuso. Al centro, soprattutto, una questione culturale prima ancora che sociale: superare lo sguardo compassionevole con cui troppo spesso le persone con disabilità vengono osservate da chi si considera “normodotato”.

La persona con disabilità non è una persona da compatire, né qualcuno a cui riservare occasionalmente un gesto di solidarietà. È una persona con desideri, capacità, aspirazioni, talenti e un valore umano che non può essere misurato sulla base delle proprie condizioni fisiche o cognitive. Un valore unico, che merita di trovare spazio nella società, nella cultura, nel lavoro e nella vita di comunità. È proprio questo il cambio di prospettiva invocato durante il talk, condotto da Paola Barranca, nel quale sono stati affrontati temi fondamentali: diritti acquisiti e ancora negati, inclusione, assistenza, progetto di vita, difficoltà delle famiglie e responsabilità delle istituzioni. È emersa la necessità di passare dalle dichiarazioni di principio a interventi concreti, capaci di garantire alle persone con disabilità autonomia, partecipazione e piena cittadinanza.