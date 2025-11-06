Torna questo week-end a Campobello di Mazara la sagra dell’olio e delle olive, giunta alla sua terza edizione. A organizzarla è il Comune, col patrocinio dell’Assessorato regionale alla famiglia, il Libero Consorzio provinciale e la collaborazione della Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni. L’inaugurazione sabato 8 novembre alle ore 16 all’ingresso della via Giuseppe Garibaldi dove sono allestiti gli stands di degustazione. Lungo la via Garibaldi e sino al palazzo Accardi ci saranno espositori, aziende agricole locali e produttori di olio extra vergine d’oliva.

Protagonista, oltre l’olio, sarà la Nocellara del Belìce, l’oliva cultivar che viene coltivata nel territorio compreso tra Campobello, Castelvetrano e Partanna. Durante le due giornate – sabato e domenica – ci sarà anche musica con gruppi locali, street band e balli di gruppo con Unione Latina e Carmen D’Amore. Domenica ci sarà anche spazio per le degustazioni organizzate dagli Istituti alberghieri “F. Paolo Cascino” di Palermo e “Virgilio Titone” di Castelvetrano. Tra gli espositori anche l’Ebat, l’Ente bilaterale agricolo territoriale.