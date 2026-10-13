Il Ministero dell’agricoltura ha riconosciuto il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extra vergine Dop Valle del Belìce. Il decreto è a firma del dirigente Pietro Gasparri. Il Consorzio, presieduto da Valentina Blunda, è nato nel giugno 2025 e ha presentato istanza al Ministero nel gennaio 2026. «Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero è un’occasione importante per il territorio – spiega Valentina Blunda – sia per processi di aggregazione che per progetti di promozione». Maggiore qualità significa più economia per il comparto. «Il Consorzio avrà anche una funzione di vigilanza per poter garantire una qualità del prodotto che da valore aggiunto al territorio ed evitare così speculazioni», aggiunge Blunda. Nella zona del Belìce c’è già stato attivo un Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio Dop che, però, nel 2018 ha avuto revocato il riconoscimento da parte del Ministero dell’agricoltura.