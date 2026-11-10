Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario nel territorio del Belice. Una struttura medico-sanitaria della zona ha avviato una ricerca di personale infermieristico da inserire nel proprio organico, con posizioni aperte sia per l’attività nei reparti di degenza sia per la sala operatoria. La selezione è rivolta a infermieri e infermiere interessati a intraprendere un percorso professionale all’interno di una realtà sanitaria del territorio.

In particolare, la ricerca riguarda due differenti profili: personale infermieristico da destinare all’assistenza dei pazienti nei reparti e infermieri da impiegare nelle attività di sala operatoria, a supporto dell’équipe chirurgica.

Tra le caratteristiche richieste figurano professionalità, senso di responsabilità, capacità organizzative e predisposizione al lavoro in team. Particolare importanza viene attribuita alle competenze relazionali, alla capacità di collaborare con le diverse figure sanitarie e all’attenzione verso le esigenze dei pazienti.

Per entrambe le posizioni è necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione infermieristica e l’iscrizione all’Ordine professionale. Per l’attività in sala operatoria saranno valutate con particolare interesse eventuali esperienze già maturate in ambito chirurgico. Le condizioni contrattuali e gli ulteriori dettagli relativi alle posizioni disponibili saranno illustrati durante la fase di selezione.

L’annuncio si rivolge a professionisti del settore sanitario interessati a lavorare nel territorio del Belice, con la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio dell’assistenza e della cura dei pazienti.