Stallone Lavori Industriali, realtà operante nel settore delle lavorazioni industriali e con sede a Campobello di Mazara, avvia una nuova selezione di personale e annuncia la ricerca di un verniciatore industriale da inserire nel proprio organico. L’azienda, da tempo attiva sul territorio, è alla ricerca di un profilo da inserire nel reparto produttivo, con l’obiettivo di rafforzare la propria struttura e sostenere i volumi di lavoro attuali e futuri.

La selezione si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento dell’impresa, che continua a investire sulle risorse umane come elemento centrale del proprio sviluppo. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni o presentare la propria candidatura contattando direttamente l’azienda ai seguenti recapiti: Alessandro Stallone 3881011925 – Dario Stallone 3394690517 – info@stalloneitalia.it