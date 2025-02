Azienda attiva nel settore servizi, consulenza e telecomunicazioni a Castelvetrano cerca figure professionali da integrare nel proprio organico. Nello specifico si cerca qualcuno che si occupo delle seguenti mansioni: Addetto alle vendite per energia e telefonia; Consulente energia e telefonia

Per le figure si richiede grande disponibilità a relazionarsi con il cliente in maniera attenta, empatica e proattiva, comprenderne le esigenze, esplicite ed implicite, valorizzandole e trasformandole in opportunità. Stabilire e gestire relazioni costruttive con diversi clienti, orientandone le richieste. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

Gli interessati possono compilare il seguente form per inviare il Curriculum Vitae direttamente all’azienda









AUTORE. Redazione