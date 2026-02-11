L’azienda Visual srl con sede unica in Via Bresciana a Castelvetrano ricerca ingegneri architetti o geometri da inserire in organico. La posizione aperta in questo momento è quella di responsabile progettazione e collaudo. La risorsa si occuperà di sopralluoghi, progettazione strutture metalliche e insegne, gestione della produzione e collaudo. Viene offerto contratto CCNL full time a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitale all’indirizzo email: info@visualimpactsrl.com Visual è un’azienda che ha costruito le sue fondamenta sull’esperienza maturata negli anni, ma che punta allo stesso tempo su un team giovane per progetti moderni e creativi. Da oltre 18 anni progetta, produce ed installa insegne di alta qualità in tutto il territorio nazionale.