L’Autocarrozzeria Napoli A&A è alla ricerca di un carrozziere da inserire nel proprio team, offrendo un’interessante opportunità di lavoro nel territorio di Castelvetrano. Da sempre punto di riferimento per professionalità e qualità dei servizi, l’azienda con sede unica in Contrada Strasatto a Castelvetrano (nei pressi dello svincolo A29) intende rafforzare il proprio organico con una figura competente nel settore della riparazione e verniciatura di autoveicoli. La ricerca è rivolta sia a profili già esperti sia a candidati motivati che desiderano crescere professionalmente in un ambiente serio e dinamico.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email napoli.aea@libero.it oppure contattare il numero 348.7988590 per maggiori informazioni o per fissare un colloquio. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.