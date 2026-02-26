L’azienda Asaro Seafood cerca una nuova figura da assumere per ampliamento organico. L’industria con sede a Mazara del Vallo, da circa 30 anni è un punto di riferimento nella distribuzione internazionale di prodotti ittici surgelati e preparati gastronomici. L’attuale attività di reclutamento è orientata all’individuazione di un Responsabile Amministrativo. La risorsa, che risponderà direttamente ai titolari dell’Azienda, si occuperà di seguire in maniera trasversale l’attività amministrativa: Gestire in autonomia la parte contabile; Seguire il ciclo attivo e passivo; Predisposizione di bilanci; Contrattualistica, documenti societari; Seguire capitalizzazioni, gestioni contributi e bandi – I Curriculum Vitae potranno essere inviati all’ indirizzo email amministrazione@asaroseafood.it – La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.