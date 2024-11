In arrivo a Castelvetrano una nuova attività di lounge bar con ristorazione specializzata in healthy food. Sarà presente anche una sala tea e un lounge bar. Per questa nuova avventura imprenditoriale, i titolari sono alla ricerca di persone da assumere con età compresa tra i 19 e 35 anni. L’offerta di lavoro è rivolta a persone appassionate di cucina e che desiderano lavorare in un ambiente dinamico e accogliente. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

Posizioni Aperte:

– Responsabile store

– Addetti alla Cucina (Preparazione piatti semplici).

– Esperienza minima richiesta. Capacità di lavorare in team

– Baristi/Camerieri, (Servizio prettamente ai tavoli)

– Preparazione di caffè, tè e cioccolate gelati.

– Ottime doti relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico

Requisiti Generali:

– Passione per la ristorazione e il servizio al cliente

– Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e giorni festivi.

– Attitudine positiva e proattiva

– Conoscenza minima della lingua inglese

Cosa si offre:

– Ambiente di lavoro stimolante e collaborativo

– Opportunità di crescita professionale

– Contratto a tempo determinato/indeterminato.

Gli interessati possono inviare CV con breve lettera di presentazione all’email lavoro.castelvetrano@gmail.com indicando nell’oggetto: Offerta Lavoro food 2024 (Attenzione. Per il corretto invio del CV all’azienda interessata rispettare fedelmente le indicazioni)

AUTORE. Redazione