“In vista della Campagna Olearia 2026, importante azienda agricola del territorio è alla ricerca di personale stagionale da inserire nell’organico nel periodo da fine settembre/inizio ottobre fino ai primi di dicembre. Le figure ricercate sono:

  • Addetti all’accoglienza (è richiesta una buona capacità di utilizzo del PC; costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un gestionale per frantoio) – Accolgono i conferitori, gestiscono le pratiche di accettazione, registrano i dati al PC e supportano le attività amministrative legate al conferimento delle olive.
  • Mulettisti – Movimentano merci, cassoni e materiali con il carrello elevatore, garantendo ordine, sicurezza e continuità delle operazioni.
  • Separatoristi  Gestiscono e monitorano il funzionamento dei separatori, assicurando la corretta separazione dell’olio e il rispetto degli standard qualitativi.
  • Addetti alle tramogge e alle gramole – Seguono le fasi iniziali della lavorazione delle olive, controllando il corretto caricamento delle tramogge e il funzionamento delle gramole.
  • Impiegati d’ufficio – Supportano le attività amministrative, la gestione documentale, l’inserimento dati e l’assistenza ai clienti e ai conferitori.
  • Operai di linea – Collaborano alle attività del confezionamento olio e olive.

Requisiti

  • Affidabilità e serietà
  • Disponibilità a lavorare per l’intera durata della campagna olearia
  • Attitudine al lavoro in team
  • Flessibilità e disponibilità a svolgere i turni previsti

L’azienda offre un contratto stagionale a tempo determinato. Gli interessati possono candidarsi compilando il seguente form:

    AUTORE.  