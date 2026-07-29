“In vista della Campagna Olearia 2026, importante azienda agricola del territorio è alla ricerca di personale stagionale da inserire nell’organico nel periodo da fine settembre/inizio ottobre fino ai primi di dicembre. Le figure ricercate sono:
- Addetti all’accoglienza (è richiesta una buona capacità di utilizzo del PC; costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un gestionale per frantoio) – Accolgono i conferitori, gestiscono le pratiche di accettazione, registrano i dati al PC e supportano le attività amministrative legate al conferimento delle olive.
- Mulettisti – Movimentano merci, cassoni e materiali con il carrello elevatore, garantendo ordine, sicurezza e continuità delle operazioni.
- Separatoristi – Gestiscono e monitorano il funzionamento dei separatori, assicurando la corretta separazione dell’olio e il rispetto degli standard qualitativi.
- Addetti alle tramogge e alle gramole – Seguono le fasi iniziali della lavorazione delle olive, controllando il corretto caricamento delle tramogge e il funzionamento delle gramole.
- Impiegati d’ufficio – Supportano le attività amministrative, la gestione documentale, l’inserimento dati e l’assistenza ai clienti e ai conferitori.
- Operai di linea – Collaborano alle attività del confezionamento olio e olive.
Requisiti
- Affidabilità e serietà
- Disponibilità a lavorare per l’intera durata della campagna olearia
- Attitudine al lavoro in team
- Flessibilità e disponibilità a svolgere i turni previsti
L’azienda offre un contratto stagionale a tempo determinato. Gli interessati possono candidarsi compilando il seguente form:
AUTORE. Redazione